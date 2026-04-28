Incidente ai Colli Portuensi | dopo lo schianto automobilista in fuga con la droga nel borsello

Un incidente si è verificato nei Colli Portuensi, con un automobilista che, dopo lo scontro, ha tentato di scappare. Prima di allontanarsi, ha recuperato dalla vettura un borsello che conteneva droga. La polizia è intervenuta sul luogo e sta indagando sui dettagli dell’incidente e sulla presenza della sostanza stupefacente. Le forze dell’ordine stanno cercando di identificare il conducente e di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Ha cercato di allontanarsi dopo l'incidente non prima di recuperare dalla vettura un borsello con all'interno droga. L'episodio è avvenuto nella tarda serata domenica 26 aprile su viale dei Colli Portuensi, all'altezza di largo Alberto Missiroli, dove si è verificato lo scontro tra un'auto e una.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Salerno, usavano un drone per spedire la droga in carcere: 2 uomini arrestati dopo lo schianto durante la fugaDue uomini sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a Salerno, dopo essere stati sorpresi mentre tentavano di... Roma: voragine ai Colli Portuensi, presidente Municipio XII “al via riparazione”Una voragine si è aperta domenica mattina in viale dei Colli Portuensi, nel territorio del Municipio XII di Roma. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Monteverde, nasconde sei chili di hashish nel frigorifero tra la verdura. Incidente ai Colli Portuensi, nel borsello nascondeva crack e cocaina: arrestato 30enneUn banale incidente stradale si è trasformato, nel giro di pochi minuti, in un’operazione antidroga. È successo nella tarda serata di domenica 26 aprile in viale dei Colli Portuensi, dove un uomo di 3 ... msn.com Roma, precipita dalla finestra e muore sul colpo a 35 anni: giallo ai Colli Portuensi. L'incidente forse durante una festaSecondo il compagno, che ha identificato il cadavere in quanto trovato senza documenti, il trentacinquenne in passato aveva già manifestato l'intensione di uccidersi. Da qui la convinzione che possa ... ilmessaggero.it