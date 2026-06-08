Questa mattina, poco prima di mezzogiorno, sulla Strada Provinciale 23 ad Appiano Gentile, si è verificato un incidente stradale. Un pedone è stato investito da una moto, risultando ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato due persone in ospedale. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di soccorso. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Appiano Gentile (Como), 8 giugno 2026 – Incidente stradale, questa mattina poco prima di mezzogiorno, sulla strada Strada Provinciale 23, ad Appiano Gentile, nel Comasco. Nello scontro sono rimasti coinvolti un pedone e una moto: d u e le persone ferite. Lo schianto. Dalle prime informazioni dell’Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza, una moto con in sella un 46enne avrebbe investito un pedone, un uomo di 68 anni. Due feriti. Nel violento impatto, il pedone ha riportato un grave trauma cranico, oltre che al volto e a un braccio. È stato trasportato in elicottero all’ospedale di Varese in condizioni critiche. Soccorso e portato al Sant’Anna il motociclista, che ha un trauma a una gamba e a un braccio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incidente ad Appiano Gentile, pedone investito da una moto: due feriti

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