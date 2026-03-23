Nuovo incidente questa mattina a pòochi passi dal centro di Lecce. E ancora un volta la vittima del sinistro è un pedone. L’incidente è avvenuto poco dopo le 10 nel quartiere di Santa Rosa. Nello specifico, il sinistro è avvenuto in piazza Santa Maria del Grazie, altezza chiesa di Santa Rosa, che è stata chiusa al transito veicolare, nel tratto compreso da via Po a via Garigliano, per rilievi da parte della polizia locale. Ad essere investita da un camion una donna di 57 anni che ha riportato gravi lesioni e che ora si trova ricoverata in Rianimazione al Vito Fazzi di Lecce. Nell'impatto la donna ha perso i sensi. È stata soccorsa da un operatore sanitario, fuori servizio, che si trovava in zona. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Incidente a Santa Rosa, pedone investito da un camion: grave una donna

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