Inchiesta polizia locale | il 18 giugno l' incidente probatorio

Il 18 giugno si terrà un incidente probatorio davanti al giudice per le indagini preliminari Giorgio Morando, nell’ambito dell’inchiesta sulla polizia locale. La data segna un passaggio cruciale nel procedimento avviato dalla procura di Genova. La procedura coinvolge accertamenti e testimonianze relative a eventuali irregolarità o illeciti. L’evento si inserisce nel filone che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati. La data è stata ufficializzata nelle ultime ore.

Si avvicina un nuovo passaggio chiave nell'inchiesta della procura di Genova sulla polizia locale. Il prossimo 18 giugno, davanti al giudice per le indagini preliminari Giorgio Morando, si terrà un incidente probatorio nell'ambito del filone che ha portato all'iscrizione nel registro degli. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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INCIDENTE TRA POLIZIA E CARABINIERI E GUARDIA DI FINANZA!

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