Questa mattina a Brescia si è svolto un incidente probatorio nell’ambito di un’indagine per corruzione e peculato. Sono coinvolti due magistrati, uno ex procuratore aggiunto di Pavia e l’altro attualmente in servizio a Milano. L’avvocato difensore ha riferito che i procuratori hanno confermato, durante l’udienza, che le attività svolte erano conformi alla legge. La vicenda riguarda l’inchiesta che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati dei due magistrati.

Brescia, 18 maggio 2026 – Incidente probatorio questa mattina a Brescia nell'ambito dell'inchiesta per corruzione e peculato che vede indagati l'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti e il pm Pietro Paolo Mazza, ora pm a Milano. L'inchiesta riguarda la presunta mala gestione della procura di Pavia tra noleggio auto e affidamento di intercettazioni. I cinque magistrati . Come voluto dalla difesa sono stati sentiti i cinque magistrati di Pavia Roberto Valli, Andrea Zanoncelli (ora a Milano e ultimo ad essere stato sentito), Alberto Palermo, Valentina De Stefano e Valeria Biscottini. " Tutti i pm hanno dichiarato che l'utilizzo delle vetture era lecito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inchiesta per corruzione e peculato, a Brescia l'incidente probatorio. Legale Mario Venditti: pm sentiti hanno confermato che era tutto lecito

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Sistema Pavia, cinque magistrati della ''vecchia procura'' saranno sentiti a Brescia a maggio

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