Inceneritore Verdi | Opporsi al potenziamento per una questione di giustizia
I Verdi hanno chiesto a Comune e enti di opporsi all’aumento dei rifiuti nell’inceneritore, sottolineando che si tratta di una questione di giustizia e responsabilità collettiva. Hanno anche suggerito di pianificare una riduzione graduale e lo spegnimento dell’impianto, invece di potenziarlo.
“E' necessario che il Comune e tutti gli enti coinvolti si oppongano strenuamente all’incremento di portata dei rifiuti all'inceneritore, anche per una questione di giustizia e responsabilità collettiva, e si inizi al contrario a programmare la riduzione progressiva e lo spegnimento dell’impianto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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