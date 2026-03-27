L’imprenditoria italiana e la giustizia da Mani Pulite a oggi | una questione irrisolta?

Venerdì 27 marzo, alle 17.30, si tiene un incontro al Mercure Hotel President di Lecce, organizzato dal Rotary Club Lecce e dall’associazione Leccelegge. L’appuntamento, intitolato

Oggi, alle 17.30, al Mercure Hotel President di Lecce un incontro con Carlo Sama, autore de “La caduta di un impero” LECCE - Oggi, venerdì 27 marzo, alle 17.30, al Mercure Hotel President di Via Salandra a Lecce, il Rotary Club Lecce e l’associazione Leccelegge organizzano un incontro dal titolo “” Protagonista della serata sarà Carlo Sama, autore del libro “La caduta di un impero”, già amministratore delegato della Montedison e manager del gruppo Ferruzzi, nonché presidente del quotidiano Il Messaggero e di Telemontecarlo, oggi La 7. Nel suo libro si... 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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C'è un precedente nella storia della Repubblica italiana di aperto conflitto tra un presidente del Consiglio e un suo ministro, poi sfiduciato dal Parlamento. Era il 1995 - nel pieno dell'inchiesta mani pulite - ed era in carica il governo Dini con il ministro della Giu x.com