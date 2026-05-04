Corrado Del Bò | perché la giustizia è una questione filosofica

In un approfondimento pubblicato su UniBook, la rubrica dell’Università di Bergamo, si analizza il pensiero di Corrado Del Bò, che sostiene come la giustizia rappresenti una questione di natura filosofica. L’articolo presenta i punti principali della sua riflessione, senza interpretazioni o commenti personali. La rubrica dà spazio ai lavori degli autori, offrendo una panoramica diretta delle loro idee e argomentazioni.

In UniBook, la rubrica che ospita alcuni dei lavori dell’Università di Bergamo, i libri riprendono corpo e voce, la voce di chi li ha scritti. L’inchiostro ritrova la sua forma di suono e dialogo, la pagina si fa occasione di incontro. Questa settimana, Corrado del Bò, Professore ordinario di Filosofia del Diritto nel Dipartimento di Giurisprudenza, parla del suo volume, La giustizia. Un’introduzione filosofica, pubblicato per le Edizioni Carocci. IN BREVE – L’idea di giustizia è ubiqua. Di giustizia parliamo infatti quando si tratta di assegnare alle persone beni o oneri, oppure di organizzare gli assetti politici ed economici, così come...🔗 Leggi su Bergamonews.it

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