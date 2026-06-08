incendio vicopisano riunione in prefettura per decidere sulla chiusura delle scuole

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato presso la sede di una ditta di energia a Vicopisano. La colonna di fumo si è sollevata verso l’alto, favorita dall’assenza di vento. Una riunione in prefettura è stata convocata per discutere sulla possibile chiusura delle scuole nelle vicinanze, a causa del fumo e dei rischi connessi. La situazione rimane sotto controllo, ma si stanno valutando le misure da adottare.