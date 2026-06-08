Incendio Vicopisano riunione in prefettura per decidere sulla chiusura delle scuole

Da lanazione.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio si è sviluppato presso la sede di una ditta di energia a Vicopisano. La colonna di fumo si è sollevata verso l’alto, favorita dall’assenza di vento. Una riunione in prefettura è stata convocata per discutere sulla possibile chiusura delle scuole nelle vicinanze, a causa del fumo e dei rischi connessi. La situazione rimane sotto controllo, ma si stanno valutando le misure da adottare.

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Vicopisano (Pisa), 8 giugno 2026 – L’assenza di vento dà una mano: la colonna di fumo che si è alzata dalla Delca Energy di via Masaccio a Vicopisano è infatti andata verso l’alto proprio grazie all’assenza di vento. PISA, ITALIA - 8 GIUGNO 2026: Una densa colonna di fumo si alza dallo stabilimento della Delca Energy a Lugnano, nel comune di Vicopisano (Pisa), dopo l'incendio in un capannone di stoccaggio dell'azienda specializzata nel recupero e riciclaggio di materiale plastico, l'8 giugno 2026. Sul posto intervengono squadre dei vigili del fuoco provenienti da Cascina, Pisa e Ponsacco per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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