Spray urticante nelle scuole riunione in Prefettura | Prevenzione formazione e segnalazioni tempestive Le misure
Nella giornata di oggi, presso la Prefettura di Arezzo, si è tenuta una riunione riguardante gli episodi recenti di utilizzo di spray urticante all’interno delle scuole. Alla riunione hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni scolastiche e delle forze dell’ordine. Si è discusso di misure di prevenzione, formazione del personale e delle segnalazioni tempestive per intervenire prontamente in caso di nuovi episodi.
Si è svolta questo pomeriggio, presso la Prefettura di Arezzo, la riunione convocata dal Prefetto in relazione ai recenti episodi di uso di spray urticante all'interno delle scuole aretine. Presenti le forze di polizia statali e locali, il dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale e i. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Spray urticante a scuola, vertice in Prefettura
Notizie e thread social correlati
Spray al peperoncino, convocata una riunione in PrefetturaUna riunione in Prefettura è stata convocata dopo alcuni episodi avvenuti di recente nel centro della città.
Campo rom di Giugliano: riunione in Prefettura, nuove misure anti roghiStamattina si è svolta una riunione in Prefettura per discutere delle problematiche relative al campo rom di via Carrafiello, a Giugliano in Campania.
Temi più discussi: Spray al peperoncino spruzzato in classe: 15 ragazzi soccorsi, tre finiscono all’ospedale; Spray al peperoncino spruzzato a scuola, una classe intossicata ad Arezzo. In tre finiscono al pronto soccorso; Spray urticante in classe. La preside: Commesso un reato, prenderemo provvedimenti; Individuati gli autori dello spruzzo di spray urticante a scuola che ha creato caos con tre ragazzi in ospedale poi dimessi.
Spray urticante, i casi a scuola e il tavolo di sicurezza in Prefettura: cosa sta accadendo facebook
Spray urticante a scuola, vertice in PrefetturaSi è svolta questo pomeriggio in prefettura ad Arezzo la riunione fra dirigenti scolastici, forze dell’ordine e prefetto in seguito agli episodi avvenuti nelle scuole di uno improprio di spray al pepe ... teletruria.it
Ancora spray urticante dentro la scuola: scatta l'evacuazione x.com
Individuati gli autori dello spruzzo di spray urticante a scuola che ha creato caos con tre ragazzi in ospedale poi dimessiIl fatto all'istituto Buonarroti - Fossombroni. Del caso potrebbe occuparsi la procura del tribunale dei minorenni ... corrierediarezzo.it