Spray urticante nelle scuole riunione in Prefettura | Prevenzione formazione e segnalazioni tempestive Le misure

Notizia in breve

Nella giornata di oggi, presso la Prefettura di Arezzo, si è tenuta una riunione riguardante gli episodi recenti di utilizzo di spray urticante all’interno delle scuole. Alla riunione hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni scolastiche e delle forze dell’ordine. Si è discusso di misure di prevenzione, formazione del personale e delle segnalazioni tempestive per intervenire prontamente in caso di nuovi episodi.