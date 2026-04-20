Adunata Alpini | Lega all' attacco sulla chiusura delle scuole Protocollo standard? Non è vero

Le discussioni sulla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, insieme ai parchi cittadini, continuano a suscitare polemiche in vista dell'adunata Alpini programmata dall'8 al 10 maggio. La Lega ha espresso critiche sulla dichiarazione riguardante l'adozione di un protocollo standard per queste chiusure, definendola falsa. La questione si inserisce nel dibattito pubblico che si è acceso in queste settimane.

Non si placano le polemiche legate alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e dei parchi cittadini in occasione dell'adunata Alpini prevista dall'8 al 10 maggio. Oggi la sindaca Silvia Salis, replicando al sindacato Flc Cgil ha parlato di un protocollo standard applicato anche dalle.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Scuole chiuse per l'Adunata degli Alpini, Flc Cgil non ci sta: Garantire il diritto allo studio; COMUNE DI GENOVA * : LA 97ª ADUNATA NAZIONALE ALPINI MODIFICA LA CIRCOLAZIONE IN CITTÀ, AREE PEDONALI ATTIVE DAL 7 AL 10 MAGGIO; Parcheggi, no della giunta alla gratuità in centro: ecco perché; Genova si prepara all’Adunata Alpini: Centro chiuso e viabilità rivoluzionata.

Genova si prepara all’Adunata Alpini: Centro chiuso e viabilità rivoluzionataGenova, modifiche a traffico e parcheggi per l’Adunata Alpini dall’7 all’11 maggio: strade chiuse, aree pedonali e piano mobilità straordinario. ligurianotizie.it

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Continua a far discutere l’ordinanza con cui il Comune di Genova ha deciso la chiusura di scuole e università venerdì 8 e sabato 9 maggio in occasione della 97esima adunata nazionale degli alpini. Interdetti, già da giovedì 7 maggio e sino a lunedì 11, anche - facebook.com facebook

Consulta la mappa informativa dell’Adunata Alpini 2026 Dall’8 al 10 maggio Genova ospiterà la 97esima Adunata Nazionale Alpini. Per orientarti, consulta la mappa dedicata. Nei prossimi giorni pubblicheremo aggiornamenti sulle modifiche alla viabilità. x.com