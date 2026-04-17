Incendio ad Eboli auto distrutta dalle fiamme | si indaga

Nella notte, nel rione Paterno di Eboli, un’auto parcheggiata in strada è stata colpita da un incendio improvviso. Le fiamme hanno distrutto completamente una Lancia Delta, generando momenti di tensione tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le forze dell’ordine stanno ora indagando sulle cause dell’incendio.

Momenti di tensione, la scorsa notte, nel rione Paterno ad Eboli, dove un’automobile (Lancia Delta) è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme mentre era parcheggiata in strada.I soccorsiSul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area. Presenti.🔗 Leggi su Salernotoday.it Torino, auto in fiamme in piazza Nazario Sauro Notizie correlate Leggi anche: Incendio a Milano, auto avvolta e distrutta dalle fiamme Incendio nel quartiere Regio Parco a Torino: auto distrutta dalle fiammeNella notte di mercoledì 11 febbraio un’auto è rimasta distrutta dalle fiamme nel quartiere Regio Parco. Una raccolta di contenuti Si parla di: Eboli (Sa), incidente sulla SS18 tra 3 auto: morto un 56enne; Auto in fiamme nella notte a Sora indagini in corso. Notte di fuoco a Eboli: auto in fiamme al Rione Paterno, indagini sull’ipotesi doloUn incendio divampa nel cuore della notte al Rione Paterno di Eboli. Distrutta un'auto, danneggiate altre due vetture. Vigili del Fuoco e Forze dell'Ordine indagano sulla pista dolosa ... infocilento.it