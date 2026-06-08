Incendio Lugnano le raccomandazioni dell' Asl Martedì scuole chiuse

L'incendio scoppiato a Lugnano ha portato alla chiusura delle scuole per il giorno successivo. In Prefettura si è svolta una riunione con i rappresentanti delle autorità locali, i vigili del fuoco e il dipartimento ambientale. Sono state discusse le misure di sicurezza da adottare e le raccomandazioni dell’Asl per tutelare la salute pubblica. La decisione di chiudere le scuole è stata confermata al termine dell’incontro.

E' terminata in Prefettura la riunione che ha visto coinvolti nel pomeriggio di lunedì oltre al presidente della Provincia ed ai sindaci dei Comuni di Pisa, Vicopisano, Cascina, San Giuliano Terme, Vecchiano e Calci, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, il direttore di Arpat -. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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