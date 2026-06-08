Incendio in un' azienda tessile di Montemurlo lunga colonna di fumo VIDEO

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato questa mattina all’interno della Rifinizione Pantano, un’azienda tessile a Montemurlo, in provincia di Prato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Una lunga colonna di fumo si è sollevata dall’edificio durante le operazioni di spegnimento. Non sono stati segnalati feriti. La causa dell’incendio non è ancora nota.