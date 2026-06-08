Incendio in un' azienda tessile di Montemurlo lunga colonna di fumo VIDEO
Un incendio si è sviluppato questa mattina all’interno della Rifinizione Pantano, un’azienda tessile a Montemurlo, in provincia di Prato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Una lunga colonna di fumo si è sollevata dall’edificio durante le operazioni di spegnimento. Non sono stati segnalati feriti. La causa dell’incendio non è ancora nota.
A Montemurlo, in provincia di Prato, un incendio si è sviluppato nella mattina dell'8 giugno all’interno della Rifinizione Pantano. Si tratta di un'azienda che ha sede in via Scarpettini: una lunga colonna di fumo nero e rimasta visibile a passanti e cittadini per svariati minuti, anche da lunga. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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