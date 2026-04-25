Incendio in via Raiale alta colonna di fumo nero visibile in tutta la città FOTO-VIDEO

Nella mattinata di sabato 25 aprile, si è sviluppato un incendio in via Raiale a Pescara, vicino all’ex cementificio. Intorno alle 11, una colonna di fumo nero si è sollevata dall’area interessata, diventando visibile da diverse zone della città. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e gestire la situazione. La nube di fumo ha attirato l’attenzione di molti residenti e passanti.