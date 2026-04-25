Incendio in via Raiale alta colonna di fumo nero visibile in tutta la città FOTO-VIDEO

Da ilpescara.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di sabato 25 aprile, si è sviluppato un incendio in via Raiale a Pescara, vicino all’ex cementificio. Intorno alle 11, una colonna di fumo nero si è sollevata dall’area interessata, diventando visibile da diverse zone della città. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e gestire la situazione. La nube di fumo ha attirato l’attenzione di molti residenti e passanti.

Un incendio è divampato in via Raiale a Pescara intorno alle ore 11 di sabato 25 aprile.Un'alta colonna di fumo nero si è levata nei pressi dell'ex cementificio ed è stata praticamente visibile da ogni punto della città e non solo.In base alle prime informazioni le fiamme hanno riguardato una.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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