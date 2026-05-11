Incendio in un capannone nel Salernitano grossa nube nera sulla città Il sindaco | Chiudete porte e finestre

Oggi nel pomeriggio si è verificato un incendio in un capannone industriale nella zona di Sant'Arsenio, nel Salernitano. Le fiamme hanno prodotto una colonna di fumo nero visibile da diversi chilometri, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Il sindaco ha consigliato ai cittadini di chiudere porte e finestre a causa del fumo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui