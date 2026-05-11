Incendio in un capannone nel Salernitano grossa nube nera sulla città Il sindaco | Chiudete porte e finestre
Oggi nel pomeriggio si è verificato un incendio in un capannone industriale nella zona di Sant'Arsenio, nel Salernitano. Le fiamme hanno prodotto una colonna di fumo nero visibile da diversi chilometri, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Il sindaco ha consigliato ai cittadini di chiudere porte e finestre a causa del fumo.
Un capannone industriale è andato a fuoco nel pomeriggio di oggi a Sant'Arsenio. Sul posto i vigili del fuoco, che stanno cercando di domare le fiamme.🔗 Leggi su Fanpage.it
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