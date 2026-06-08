Il 5 giugno alle 21, la rete elettrica in Giamaica si è interrotta a causa di un incendio dopo l’arrivo della portaerei statunitense Nimitz. La nave, nota come nave scuola o potenzialmente come minaccia a Cuba, è attraccata poco prima. La tempesta Melissa aveva già danneggiato il sistema elettrico. Non sono stati segnalati feriti, ma l’interruzione ha causato blackout diffusi sull’isola. Le autorità stanno indagando sulle cause del rogo e sull’impatto dell’arrivo della nave.

Il 5 giugno alle ore 21, la rete elettrica giamaicana, già devastata dal micidiale uragano Melissa di ottobre 2025, collassa misteriosamente, gettando l’isola in un blackout totale che dura quasi 12 ore, con un ripristino del servizio a fasi progressive (prima hotel e quartieri benestanti, ovvio) che impegna centinaia di tecnici tutta la notte fino a mattino inoltrato. Il ministro dell’Energia Daryl Vaz del governo JLP (Jamaica Labour Party) di Andrew Holness si scaglia furibondo contro la JPS, la compagnia elettrica a capitale privato che opera in Giamaica in regime di monopolio. “Imbarazzante” e “inaccettabile” i termini usati per definire il servizio di una società già oggetto di feroci critiche per i costi altissimi pagati dagli utenti e l’inettitudine della dirigenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Incendio e blackout in Giamaica dopo l’arrivo di Nimitz, la portaerei Usa: nave scuola o minaccia a Cuba?

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