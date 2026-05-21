Gli Usa schierano la portaerei Nimitz nei Caraibi la minaccia su Cuba dopo l’incriminazione di Raúl Castro

Gli Stati Uniti hanno annunciato l’arrivo della portaerei a propulsione nucleare Nimitz e del suo gruppo d’attacco nelle acque dei Caraibi, con il Comando Sud che ha reso nota questa operazione mercoledì 20 maggio. L’operazione segue l’incriminazione di un esponente di spicco del governo locale, e la mossa viene interpretata come una risposta alle recenti tensioni tra Washington e L’Avana. La presenza della nave si aggiunge a una serie di sviluppi che hanno riacceso le tensioni nella regione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La tensione tra Washington e L’Avana torna a salire. Il Comando Sud degli Stati Uniti (Southcom) ha annunciato l’arrivo, nella giornata di ieri – mercoledì 20 maggio – della portaerei a propulsione nuclear Nimitz e del suo gruppo d’attacco nelle acque caraibiche. Una mossa che arriva mentre l’amministrazione di Donald Trump intensifica la pressione su Cuba e, nello stesso giorno, incrimina l’ex presidente Raúl Castro per l’abbattimento di due aerei civili al largo delle coste cubane nel 1996. «Benvenuti nei Caraibi, Gruppo d’Attacco del Nimitz», ha scritto su X il Southcom, il comando responsabile delle operazioni militari Usa in America Latina, escluso il Messico. 🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Gli Usa schierano la portaerei Nimitz nei Caraibi: Trump alza la pressione su CubaIl Comando Sud degli Stati Uniti (Southcom) ha comunicato l'arrivo ieri nei Caraibi della portaerei a propulsione nucleare Nimitz e del relativo... Tensione USA-Cuba: minaccia droni e possibile arresto di Raúl Castro? Punti chiave Come può l'arsenale di droni giustificare un'invasione statunitense? Chi autorizzerà la richiesta formale di arresto per Raúl Castro?... 20 maggio 2026, Stati Uniti TRUMP E MULLIN ALLA GUARDIA COSTIERA: IL SALUTO A 21 COLPI DI CANNONE Il presidente Trump e il Segretario del #DHS Markwayne #Mullin si schierano per il saluto di 21 colpi di cannone durante la cerimonia di laurea x.com Gli Usa hanno schierato la portaerei Nimitz nei CaraibiIl Comando Sud degli Stati Uniti (Southcom) ha comunicato l'arrivo ieri nei Caraibi della portaerei a propulsione nucleare Nimitz e del relativo gruppo d'attacco. L'annuncio coincide con l'intensifica ... lanazione.it Gli Usa schierano la portaerei Nimitz nei Caraibi, sale la pressione di Trump contro CubaGuerra Usa Iran, la diretta di oggi Usa e Iran verso l'intesa. Mediatori lavorano ad una lettera di intenti - dice Trump - che Usa e Iran firmeranno per aprire 30 giorni ... ilgazzettino.it