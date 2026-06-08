Incendio di Lugnano le operazioni di spegnimento | il video con il drone dei vigili del fuoco
Le operazioni di spegnimento dell’incendio alla Delca Energy di Lugnano, Vicopisano, sono iniziate poco dopo le 9 del 8 giugno. I vigili del fuoco hanno utilizzato un drone per monitorare l’area durante le operazioni. L’incendio coinvolge un impianto industriale e le squadre sono sul posto per contenere le fiamme e gestire le eventuali ripercussioni ambientali. Non sono stati riportati feriti o altre conseguenze immediate.
Sono partite da poco dopo le ore 9 di oggi, 8 giugno, le operazioni di spegnimento dell'incendio alla Delca Energy di Lugnano, a Vicopisano. Le squadre dei vigili del fuoco di Pisa, insieme ai rinforzi arrivati da Livorno, Lucca e Pistoia, alle ore 14 circa sono ancora impegnate nelle faticose. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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