Incendio di Lugnano le operazioni di spegnimento | il video con il drone dei vigili del fuoco

Notizia in breve

Le operazioni di spegnimento dell’incendio alla Delca Energy di Lugnano, Vicopisano, sono iniziate poco dopo le 9 del 8 giugno. I vigili del fuoco hanno utilizzato un drone per monitorare l’area durante le operazioni. L’incendio coinvolge un impianto industriale e le squadre sono sul posto per contenere le fiamme e gestire le eventuali ripercussioni ambientali. Non sono stati riportati feriti o altre conseguenze immediate.