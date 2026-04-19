Incendio oggi a Beinasco fiamme e fumo nero nella zona industriale Il sindaco | Tenete le finestre chiuse

Oggi si è sviluppato un incendio nella zona industriale di Beinasco, in via Monginevro, con fumo nero e fiamme visibili dall’esterno. Il sindaco ha invitato i residenti a mantenere le finestre chiuse. La Protezione civile ha attivato il protocollo di emergenza e alcune strutture nelle vicinanze sono state evacuate. Nessuna informazione sulle cause o sui danni finora è stata comunicata.

Un incendio è scoppiato oggi nella zona industriale di Beinasco (Torino), in via Monginevro. Attivato il protocollo della Protezione civile, evacuati alcuni stabili nelle vicinanza. Il sindaco: "Restare con le finestre chiuse ed evitare di avvicinarsi alla zona per curiosare".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Torino, maxi incendio a Beinasco: evacuate case vicine. Sindaco: “Tenete chiuse le finestre”(Adnkronos) – Un maxi incendio è scoppiato oggi all’interno di un edificio industriale in via Monginevro a Beinasco (Torino). Maxi incendio a Beinasco, evacuazioni e allerta ai cittadini: “Tenete chiuse le finestre”ABBONATI A DAYITALIANEWS Fiamme in un’area industriale di via Monginevro Un violento incendio è divampato nella mattinata di oggi, 19 aprile,... Aggiornamenti e dibattiti Incendio a Beinasco, fiamme e fumo nero nella zona industriale. Il sindaco: Tenete le finestre chiuseUn maxi incendio è scoppiato nella tarda mattinata di oggi, domenica 19 aprile, nella zona industriale di Beinasco (Torino), in via Monginevro. Paura tra i residenti che hanno visto alzarsi una ... fanpage.it Incendio in un edificio industriale, colonne di fumo imponentiSul posto ci sono sette squadre vigili del fuoco di Torino. Evacuazione in corso a scopo precauzionale di alcue case vicine ... rainews.it