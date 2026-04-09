Argentario vasto incendio alimentato dal vento | alta colonna di fumo elicotteri in azione

Un incendio boschivo si è sviluppato nel pomeriggio di oggi in località Poggio Pozzarello, nel territorio di Monte Argentario, alle 13:30. Il fuoco è stato alimentato dal vento e ha prodotto una colonna di fumo visibile da lontano. Sul posto sono intervenuti diversi elicotteri per cercare di contenere le fiamme e limitare la propagazione. Nessuna informazione è stata ancora comunicata sulle eventuali persone coinvolte o sui danni causati.

Monte Argentario (Grosseto), 9 aprile 2026 – Un incendio boschivo è divampato intorno alle 13:30 in località Poggio Pozzarello, nel territorio comunale di Monte Argentario. A causa del vento il fronte delle fiamme risulta in rapida espansione. Una colonna di fumo bianca è visibile da distanza. La Sala operativa regionale si è immediatamente attivata per arginare il rogo. Sul posto sono stati inviati due elicotteri antincendi della flotta regionale, tre squadre di volontariato specializzato in antincendi boschivi (Aib) e una dei vigili del fuoco; un direttore delle operazioni di spegnimento per strategia di spegnimento e coordinamento degli interventi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Argentario, vasto incendio alimentato dal vento: alta colonna di fumo, elicotteri in azione Leggi anche: Violento incendio al porto, due imbarcazioni danneggiate dal fuoco: alta colonna di fumo Leggi anche: Incendio a Fuorigrotta, vasto rogo vicino al mercato: colonna di fumo nero sul quartiere Argentario, vasto incendio alimentato dal vento: alta colonna di fumo, elicotteri in azioneMonte Argentario (Grosseto), 9 aprile 2026 – Un incendio boschivo è divampato intorno alle 13:30 in località Poggio Pozzarello, nel territorio comunale di Monte Argentario. A causa del vento il fronte ... lanazione.it Incendio boschivo in rapida espansione a Monte Argentario, in azione due elicotteriUn incendio boschivo è divampato nel primo pomeriggio di oggi nella località di Poggio Pozzarello, nel territorio comunale di Monte Argentario Un incendio boschivo è divampato nel primo pomeriggio di ... gonews.it