La Procura ha avviato un’indagine sull’incendio che ha interessato il capannone alla Cotteria Magrì, sequestrando il sito. Sono in corso accertamenti per determinare l’origine del rogo, con gli esperti incaricati di analizzare le cause. Nei prossimi giorni, sarà deciso se convalidare il sequestro del capannone, che resta sotto sequestro in attesa di ulteriori verifiche.

? Punti chiave? In Breve Fiamme e indagini sulla Cotteria Magrì ad Ancona: la Procura apre un fascicolo per incendio. La Procura di Ancona ha aperto un fascicolo per indagare su un incendio che ieri ha distrutto la Cotteria Magrì, situata nella zona di Baraccola tra via Albertini e via Scataglini. L’ipotesi di reato investigata dalle autorità è l’incendio e, al momento, l’indagine è rivolta contro ignoti. La magistrata Marinella Bosi ha disposto il sequestro del capannone, una misura che dovrà ricevere la convalida dal giudice per le indagini preliminari nei prossimi giorni. Tra fumo e soccorsi: il lavoro dei Vigili del Fuoco. L’incendio ha richiesto un intervento massiccio e prolungato nel tempo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Incendio alla Cotteria Magrì: la Procura indaga e sequestra il sito

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

INCENDIO MORTALE A CRANS-MONTANA, 47 VITTIME E 6 ITALIANI ANCORA DISPERSI

Notizie e thread social correlati

Ancona, scatta la zona rossa per l'incendio alla Magrì, negozi chiusi: qualità dell?aria sotto osservazioneA causa di un incendio in un negozio, è stata istituita una zona rossa nella zona interessata, con sei attività commerciali chiuse.

Crans-Montana, la procura indaga su un incendio in un altro locale dei MorettiNella località di Crans-Montana, la procura ha aperto un’indagine riguardante un nuovo incendio avvenuto in un locale dei proprietari noti come i...

Temi più discussi: Un rogo divora la Cotteria Magrì. Distrutti 250 quintali di prodotti; Incendio alla Baraccola: in fiamme il capannone della Cotteria Magrì; Ancona, incendio distrugge il capannone della Cotteria Magrì alla Baraccola; Grosso incendio in un’azienda che produce prosciutti cotti: colonna di fumo alla Baraccola.

Fiamme alla Cotteria Magrì, la Procura apre un fascicolo per incendio. Servirà per gli accertamenti sulle cause x.com

Rogo alla Magrì ad Ancona, la Procura apre un fascicolo per incendio(ANSA) - ANCONA, 08 GIU - La Procura di Ancona ha aperto un fascicolo sulle fiamme che ieri hanno distrutto la Cotteria Magrì, in zona Baraccola adAncona. Si indaga contro ignoti per ora e l'ipotesi d ... msn.com

Ancona, incendio alla Baraccola, le fiamme divorano Magrì: Non è rimasto più nullaANCONA - Fuori dal cancello, il camioncino pronto per le consegne. Dietro, il fumo nero, le fiamme, la devastazione. Sono passate poco più di due ... msn.com