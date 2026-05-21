Nella località di Crans-Montana, la procura ha aperto un’indagine riguardante un nuovo incendio avvenuto in un locale dei proprietari noti come i Moretti. Le autorità stanno esaminando i dettagli dell’incendio, che si aggiunge ad altri episodi simili verificatisi in passato. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi e testimonianze per capire le cause dell’incendio e verificare eventuali responsabilità. Le indagini proseguono sotto la supervisione della procura.

Un nuovo incendio, un’altra inchiesta e ancora il nome dei proprietari del Constellation al centro delle indagini. La procura del Vallese sta indagando su un incendio divampato nel 2024 al Vieux Chalet, un altro locale di proprietà di Jessica e Jacques Moretti, i titolari del Constellation, teatro della tragedia di Capodanno in cui persero la vita 41 persone tra cui sei ragazzi italiani. I Moretti e quel rogo nel 2024 in un altro locale. Stando a quanto riportato da Rts, i pubblici ministeri vogliono accertare se la coppia abbia commesso "frode assicurativa" nei confrontti della compagnia che ha versato "centinaia di migliaia di franchi" per la ristrutturazione del Vieux Chalet. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Crans-Montana, la procura indaga su un incendio in un altro locale dei Moretti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Crans Montana, la Procura di Roma indaga per incendio e omicidio colposo - Storie italiane 09/01/26

Sullo stesso argomento

Crans-Montana, coniugi Moretti verso apertura del nuovo locale "Le Vieux Chalet": ubicato a Lens, subì un incendio nel 2023Il ristorante è quello in cui si trovava Jacques Moretti la notte dell'incendio del "Le Constellation" e dove è stato filmato, qualche settimana fa,...

Crans-Montana, la polizia indaga sui Moretti per appropriazione indebita e legami con criminali(Adnkronos) – La polizia federale svizzera sta indagando sulle finanze di Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del bar Le Constellation di...

Ammonta a 300mila euro la prima stima dei danni arrecati alla Repubblica Italiana dalla strage di Capodanno a Crans-Montana. È quanto viene indicato nella richiesta di costituzione di parte civile, inviata dall'avvocato Romain Jordan alla procura di Sion. x.com

Scialpinista francese travolto a Crans-Montana chiede risarcimento record da 8,2 milioni di euroRichiesta di maxi risarcimento per la vittima francese dell’incendio di Crans-Montana Chi? Una cittadina francese di 26 anni, gravemente ferita. Che c ... assodigitale.it

Crans-Montana, un altro indagato per la strage: funzionario tradito dalle mail con Jessica MorettiNel mirino dei pm un funzionario pubblico che era stato sentito come testimone. Ma davanti alle contraddizioni l’udienza è stata interrotta: è il 14esimo nome ... milano.repubblica.it