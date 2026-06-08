A causa di un incendio in un negozio, è stata istituita una zona rossa nella zona interessata, con sei attività commerciali chiuse. Le autorità stanno monitorando la qualità dell’aria, che potrebbe essere compromessa dal particolato generato dall’incendio. Sono stati disposti controlli sui filtri dei sistemi di condizionamento, e sono in corso verifiche sui prodotti presenti nei negozi. Inoltre, le strade sono state pulite per rimuovere il materiale depositato.

ANCONA - Sei attività chiuse nella zona rossa, controlli sull’aria, filtri dei climatizzatori da pulire, prodotti da verificare e strade da lavare per rimuovere il particolato caduto a terra. Dopo il rogo che ha distrutto il capannone della Magrì, alla Baraccola è scattata l’ordinanza sindacale a tutela della salute pubblica. Il sindaco Daniele Silvetti, arrivato sul posto mentre i vigili del fuoco erano ancora al lavoro, ha disposto le misure precauzionali dopo il sopralluogo effettuato con Protezione civile, Ast, Arpam, polizia locale, carabinieri e vigili del fuoco. L’ordinanza La linea tracciata dal Comune divide la zona in due fasce. Quella rossa è la più vicina all’incendio, dove durante i sopralluoghi tecnici sono stati riscontrati fumi e forti odori. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Ancona, scatta la zona rossa per l'incendio alla Magrì, negozi chiusi: qualità dell?aria sotto osservazione

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