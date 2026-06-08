Un incendio si è sviluppato a Vicopisano, nel comune di Lugnano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Il senatore della Lega ha commentato la vicenda, sottolineando la necessità di chiudere il ciclo dei rifiuti con impianti di smaltimento e valorizzazione. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incendio né sul numero di eventuali feriti o danni materiali.

Il senatore del Carroccio: "Sistema toscano fragile, costretto ad accumulare e stoccare enormi quantitativi di materiali" VICOPISANO – Incendio a Lugnano, interviene il senatore della Lega, Manfredi Potenti. “Il vasto incendio che ha colpito l’azienda di gestione rifiuti a Lugnano, nel comune di Vicopisano – dice – dimostra ancora una volta quanto sia fragile il sistema toscano, costretto ad accumulare e stoccare enormi quantitativi di materiali perché la Regione non è in grado di chiudere davvero il ciclo dei rifiuti. Negli ultimi mesi roghi in diversi impianti di trattamento e stoccaggio hanno interessato varie province della Toscana, confermando che la criticità non è episodica ma sistemica e figlia di una politica regionale non funzionale”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Incendio a Vicopisano, Potenti (Lega): “Occorre chiudere il ciclo dei rifiuti con impianti di smaltimento e valorizzazione”

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