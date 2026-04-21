Milano incendio in un' azienda di smaltimento rifiuti a Bollate

Ieri sera a Bollate, in provincia di Milano, si è sviluppato un incendio in un’azienda specializzata nello smaltimento dei rifiuti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incendio. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per determinare le cause dell’incendio.

Un incendio è divampato ieri sera in un’azienda di smaltimento di rifiuti a Bollate, in provincia di Milano. Le fiamme non hanno coinvolto il capannone di proprietà dell’azienda, limitandosi al materiale accumulato all’esterno in attesa di lavorazione. Per tutta la notte 60 vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano, alcuni provenienti anche dal vicino Comando di Monza, si sono avvicendati riuscendo a circoscrivere le fiamme e a provvedere alla bonifica dell’area. Non risultano persone coinvolte. Sul posto è intervenuto anche personale dell’Arpa che ha avviato il monitoraggio dell’aria attraverso il posizionamento di alcune centraline.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, incendio in un'azienda di smaltimento rifiuti a Bollate Notizie correlate Milano, maxi incendio in un’azienda di smaltimento di rifiuti a Bollate(Adnkronos) – Dalle 21 di lunedì sera il i Vigili del fuoco di Milano sono impegnati a fronteggiare un incendio che ha coinvolto l'azienda RIAM di... Maxi incendio nell’azienda Riam di smaltimento rifiuti a Bollate nel Milanese: attivi oltre 60 vigili del fuocoUn grande incendio, scoppiato alle 21 di ieri sera, ha tenuto impegnati per tutta la notte oltre 60 vigili del fuoco. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Fiamme nella notte alle porte di Milano: maxi incendio in un'azienda, 60 pompieri al lavoro; Milano, maxi incendio in un'azienda di smaltimento di rifiuti a Bollate; Milano, incendio in un deposito davanti all'ospedale San Raffaele; A Milano incendio in pieno centro, evacuato un palazzo in Corso Monforte per le fiamme in un appartamento. Milano, incendio in azienda smaltimento rifiutiUn incendio è divampato ieri sera in un'azienda di smaltimento di rifiuti a Bollate, in provincia di Milano. Le fiamme non hanno coinvolto il capannone di ... lapresse.it Incendio nella notte a San Siro, fiamme e fumo da un appartamento: evacuato un intero palazzoUn incendio è scoppiato all'alba, intorno alle 5 di questa mattina, martedì 21 aprile, in un appartamento al quinto e ultimo piano di un palazzo in viale Mar Jonio 9, nei pressi di piazzale Segesta, ... fanpage.it Spioni e perquisizioni. Da Roma a Milano, ieri i carabinieri del Ros hanno bussato alle porte di personaggi legati al mondo dell’intelligence nell’ambito di due inchieste che corrono parallele. Nella Capitale, le perquisizioni prendono vita da un filone dell’indag - facebook.com facebook A Milano Your Own Universe, installazione glo for art e 'Numero Cromatico'. x.com