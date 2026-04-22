Piano rifiuti della Regione Lazio i siti dei nuovi impianti di smaltimento | in funzione entro il 2031
La Regione Lazio ha approvato il Piano di Gestione dei Rifiuti 2026-2031, con l’obiettivo di rendere la regione autosufficiente nello smaltimento dei rifiuti entro il 2028. Sono stati individuati i siti dei nuovi impianti di smaltimento, i quali entreranno in funzione entro il 2031. Il piano prevede anche la creazione di due nuove ATO e un investimento complessivo di 60 milioni di euro per la realizzazione delle infrastrutture.
Approvato dalla Regione Lazio il Piano di Gestione dei Rifiuti 2026?2031. Autosufficienza nello smaltimento entro il 2028, due nuove ATO e investimenti per 60 milioni di euro.🔗 Leggi su Fanpage.it
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