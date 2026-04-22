Piano rifiuti della Regione Lazio i siti dei nuovi impianti di smaltimento | in funzione entro il 2031

La Regione Lazio ha approvato il Piano di Gestione dei Rifiuti 2026-2031, con l’obiettivo di rendere la regione autosufficiente nello smaltimento dei rifiuti entro il 2028. Sono stati individuati i siti dei nuovi impianti di smaltimento, i quali entreranno in funzione entro il 2031. Il piano prevede anche la creazione di due nuove ATO e un investimento complessivo di 60 milioni di euro per la realizzazione delle infrastrutture.