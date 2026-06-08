Inaugurazione mostra Ave mundi spes – Monastero delle Benedettine di Lecce

Notizia in breve

La mostra “Ave mundi spes” è stata inaugurata presso la pinacoteca del Monastero benedettino. Espone immagini e oggetti dedicati alla figura di Maria, con approfondimenti sulla sua vita e il suo ruolo. L’allestimento comprende dipinti, sculture e documenti storici, visibili al pubblico fino a data da definirsi. La visita è aperta senza prenotazione e si svolge durante gli orari di apertura della struttura.