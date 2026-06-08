Inaugurazione mostra Ave mundi spes – Monastero delle Benedettine di Lecce
La mostra “Ave mundi spes” è stata inaugurata presso la pinacoteca del Monastero benedettino. Espone immagini e oggetti dedicati alla figura di Maria, con approfondimenti sulla sua vita e il suo ruolo. L’allestimento comprende dipinti, sculture e documenti storici, visibili al pubblico fino a data da definirsi. La visita è aperta senza prenotazione e si svolge durante gli orari di apertura della struttura.
“Ave mundi spes” è il titolo della mostra sulla figura e la vita di Maria che si terrà presso la Pinacoteca del Monastero benedettino ‘S. Giovanni Evangelista’ di Leccee che sarà inaugurata sabato 13 giugno alle ore 18.00. La mostra, organizzata dalla Comunità monastica leccese, dalla. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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