Lunedì 13 aprile alle 18 si terrà l’inaugurazione della mostra “Sacro Pane” dell’artista Mario Ciaramella a San Giovanni a Teduccio. L’esposizione si svolge all’interno della Chiesa di San Giovanni Battista e comprende un intervento site specific realizzato dall’artista. La mostra rimarrà aperta al pubblico e presenta opere create appositamente per questo spazio religioso.

Tempo di lettura: 4 minuti Si inaugura lunedì 13 aprile alle ore 18 a San Giovanni a Teduccio, la mostra “Sacro Pane” di Mario Ciaramella, un intervento site specific per la Chiesa di San Giovanni Battista. L’evento, a cura di Carla Travierso, è organizzato da Officine Artistiche Vesuviane, ed è promosso e finanziato dal Comune di Napoli, nell’ambito della programmazione di Cultura Napoli 2026 – Visioni contemporanee. Il progetto nasce dalle ricerche che l’artista sannita ha dedicato all’Ultima Cena, in particolare da alcuni disegni sul tema, da cui deriva la serie di sculture qui presentata. Ciaramella allestisce nella navata settecentesca un cenacolo contemporaneo, rappresentato dalle sue interpretazioni delle figure di Gesù e dei dodici apostoli.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Sacro Pane”, lunedì l’inaugurazione della mostra di Mario Ciaramella

Sacro Pane, la mostra di Mario CiaramellaSi inaugura il 13 aprile alle ore 18 a San Giovanni a Teduccio, la mostra “Sacro Pane” di Mario Ciaramella, un intervento site specific per la Chiesa...

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