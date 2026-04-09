Inaugurazione della mostra Doro Seror a primopiano di Montesilvano

Sabato 11 aprile alle ore 18, presso lo spazio primopiano di Montesilvano, è prevista l'inaugurazione di una mostra dedicata all'artista Doro Seror. L'evento si svolgerà con l'apertura delle sue opere, che rimarranno visibili fino a data da definire. L'evento è aperto al pubblico e non richiede prenotazioni.

Nello spazio primopiano di Montesilvano sarà inaugurata, sabato 11 aprile alle ore 18, la mostra di Doro Seror. A cura di Martina Marini Misterioso, progetto grafico a cura di Leo Margiotti.L'evento è in collaborazione con Ued Pescara e patrocinato dal comune di Montesilvano."L'intreccio come. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Folla all’inaugurazione della mostra per il centenario di Licio Nencetti a FoianoArezzo, 30 marzo 2026 – Grande partecipazione e forte coinvolgimento emotivo per l’inaugurazione della mostra “SONO LICIO, ECCOMI QUA”, allestita... Tutto pronto per l'inaugurazione della mostra personale di Arnaldo Gallinucci, intitolata 'piccole emozioni'Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Giovedì 12 marzo alle... Argomenti più discussi: Sabato 11 aprile inaugurazione della mostra Doro Seror a primopiano di Montesilvano; Foiano della Chiana: folla all’inaugurazione della mostra per il centenario di Licio Nencetti. Il Sindaco Franci: la sua storia, è anche quella della nostra Italia: una storia drammatica fatta di resistenza, libertà e speranza; Lugo, il Caffè Letterario supera il traguardo dei 1.000 incontri, nella nuova stagione arte, narrativa, storia e attualità; Ingresso gratuito al museo del basket nel giorno dell’apertura: come accreditarsi. Il Gruppo Qubit protagonista all’ADI Museum per l’inaugurazione della mostra dei vincitori del Compasso d’Oro InternationalE’ stata inaugurata il 9 dicembre all’ADI Design Museum di Milano la mostra dedicata ai progetti vincitori del Compasso d’Oro International – tra cui Generali Act4Green, progetto firmato dal Gruppo ... affaritaliani.it L’Ambasciatrice @Elissa_CAN ha partecipato all’inaugurazione della nuova rotta #CataniaMontreal di @AirCanada. Segno di un legame sempre più forte tra i due paesi, proattivo e lungimirante. @Regione_Sicilia @ComunediCatania @QuebecItalia_it @CT x.com Siciliando Informa Cefalù Riceviamo e pubblichiamo... "Vi aspettiamo venerdì 10 aprile alle ore 18,00 al Bastione Innovazione Cibo Cultura per la presentazione del libro “Progettare il mondo della vita” di Dario Costi e per l’inaugurazione della mostra di Nann - facebook.com facebook