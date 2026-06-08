Inaugurato in Brianza il nuovo impianto che tratterà oltre 6 milioni di litri di acqua

È stato aperto in Brianza un nuovo impianto che tratterà oltre 6 milioni di litri di acqua all'anno. Si tratta del numero 117 nella provincia di Monza e Brianza. Le tre strutture già operative nel 2025 hanno distribuito complessivamente 5,75 milioni di litri d'acqua, con un risparmio di circa 460 mila euro sui costi di smaltimento e una riduzione di 575 tonnellate di emissioni di CO2.

È la numero 117 nella provincia di Monza e Brianza. Nel 2025 le altre tre già attive hanno distribuito complessivamente 5,75 milioni di litri d'acqua, con un risparmio stimato di 460mila euro in costi di smaltimento e 575 tonnellate di Co2 evitate. Si è tenuta domenica 7 giugno l'inaugurazione. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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