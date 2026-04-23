Inaugurato il nuovo impianto di illuminazione e videosorveglianza al Parco Verde Energia

È stato inaugurato al Parco Verde Energia di Campocavallo di Osimo un nuovo impianto di illuminazione pubblica e un sistema di videosorveglianza. L’intervento, realizzato dall’ente che gestisce l’area, riguarda l’installazione di luci e telecamere per migliorare la sicurezza e la fruibilità dello spazio pubblico. L’area, frequentata da cittadini e utenti della mobilità dolce, si presenta ora più moderna e sicura grazie a queste novità.

OSIMO - Il Parco Verde Energia di Campocavallo di Osimo, area verde attrezzata e riqualificata gestita da Astea, punto di riferimento per la fruizione pubblica e la mobilità dolce del territorio, si arricchisce di un nuovo impianto di illuminazione pubblica e di un moderno sistema di.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Parco "Verde Energia", installato nuovo impianto di illuminazioneSono stati avviati i lavori per l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica e di un moderno sistema di videosorveglianza al parco... Leggi anche: Luci calde e diffuse, il Parco avrà un nuovo impianto di illuminazione (ma chiuderà per lavori) Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Inaugurato a Osimo il nuovo impianto di illuminazione e videosorveglianza al Parco Verde Energia; Un parco tutto nuovo, paese in festa per il nuovo spazio verde: Creare aggregazione è fondamentale per le comunità piccole; Controne, sprint agrivoltaico fondi per un nuovo impianto. Parco Verde Energia, installato nuovo impianto di illuminazioneSono stati avviati i lavori per l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica e di un moderno sistema di videosorveglianza al parco Verde energia di Astea, a Campocavallo di Osimo. ilrestodelcarlino.it Inaugurazione illuminazione e video sorveglianza Parco "Verde Energia" Astea Mercoledi 22 aprile ore 19.00 - La cittadinanza è invitata L.A.D. Astea Spa dott. Simone Pugnaloni La Sindaca di Osimo dott.ssa Michela Glorio Sindaco - facebook.com facebook