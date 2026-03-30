Da Montedoglio oltre mezzo milione di litri d’acqua in mese per il lago Tasimeno

Dopo un mese, un'osservazione sul comportamento del potabilizzatore di Tuoro sul Lago Trasimeno ha mostrato che oltre mezzo milione di litri di acqua sono stati prelevati da Montedoglio e inviati al lago. La verifica è avvenuta questa mattina, quando si è controllato il flusso dell'acqua e lo stato delle operazioni, con l'intenzione di accertarsi che tutto fosse in ordine. In queste settimane, si è lavorato in collaborazione con un’università locale.

L’assessora regionale al Turismo, agricoltura, Pnrr, laghi e parchi, Simona Meloni, sottolinea che “possiamo quindi confermare - prosegue l’assessora - che quei duecento litri al secondo, di cui abbiamo parlato il 28 febbraio scorso, sono confermati. Ci sono delle oscillazioni che vanno da duecento a duecentocinque, fino a duecentosette litri al secondo. Quindi oltre mezzo milione di metri cubi di acqua è stato portato al lago dall’apertura della condotta fino a oggi”. “Questo monitoraggio - sottolinea Meloni - è molto importante non solo per fornire un dato scientifico controllabile, ma anche perché credo che sia importante un rapporto continuo e trasparente con i nostri concittadini. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - “Da Montedoglio oltre mezzo milione di litri d’acqua in mese per il lago Tasimeno" Articoli correlati “Da Montedoglio oltre mezzo milione di metri cubi d’acqua in un mese per il lago Tasimeno"L’assessora regionale al Turismo, agricoltura, Pnrr, laghi e parchi, Simona Meloni, sottolinea che “possiamo quindi confermare - prosegue l’assessora... Aperto il “rubinetto” dalla diga di Montedoglio, 200 litri al secondo per salvare il lago TrasimenoTuoro sul Trasimeno (Perugia), 28 febbraio 2026 – Poco dopo le 10 di questa mattina, sabato 28 febbraio, il "rubinetto" della diga di Montedoglio è...