Inaugurato il nuovo Traversante Mirafiori essenziale opera idraulica
Il nuovo Traversante Mirafiori è stato inaugurato dopo che nel 2009 una piena aveva causato il crollo della galleria sotterranea. Questa opera idraulica serve a captare parte delle acque del fiume Trebbia e a redistribuirle equamente su circa 23.000 ettari di terreni tra le due sponde del fiume. La galleria era stata danneggiata dall’evento naturale, rendendo necessaria la ricostruzione.
È stata una piena nel 2009 che ha fatto crollare gran parte del Traversante Mirafiori, la galleria sotterranea, in grado di captare una parte delle acque del fiume Trebbia per redistribuirle in parti eque ai campi (circa 23mila ettari) tra la sponda destra e sinistra del fiume. Oggi, nonostante. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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