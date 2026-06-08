Inaugurato il nuovo Traversante Mirafiori essenziale opera idraulica

Notizia in breve

Il nuovo Traversante Mirafiori è stato inaugurato dopo che nel 2009 una piena aveva causato il crollo della galleria sotterranea. Questa opera idraulica serve a captare parte delle acque del fiume Trebbia e a redistribuirle equamente su circa 23.000 ettari di terreni tra le due sponde del fiume. La galleria era stata danneggiata dall’evento naturale, rendendo necessaria la ricostruzione.