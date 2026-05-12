Bitonto esulta inaugurato il nuovo ponte sulla Provinciale 231 | Opera strategica per l' intera area metropolitana

Questa mattina a Bitonto è stato aperto al traffico un nuovo ponte sulla Strada Provinciale 231. L’opera si trova nella zona e fa parte di un intervento più ampio sul tratto stradale che collega diversi Comuni dell’area metropolitana di Bari. La cerimonia di inaugurazione ha visto la presenza di rappresentanti locali e cittadini, che hanno assistito alla conclusione dei lavori sulla struttura.

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