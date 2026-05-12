Bitonto esulta inaugurato il nuovo ponte sulla Provinciale 231 | Opera strategica per l' intera area metropolitana
Questa mattina a Bitonto è stato aperto al traffico un nuovo ponte sulla Strada Provinciale 231. L’opera si trova nella zona e fa parte di un intervento più ampio sul tratto stradale che collega diversi Comuni dell’area metropolitana di Bari. La cerimonia di inaugurazione ha visto la presenza di rappresentanti locali e cittadini, che hanno assistito alla conclusione dei lavori sulla struttura.
Si è volta, questa mattina nella zona di Bitonto, l’inaugurazione del nuovo ponte sulla Strada Provinciale 231, realizzato nell’ambito degli interventi sull'importante arteria viaria che coinvolge una serie di Comuni della Città Metropolitana di Bari. Presenti al taglio del nastro il sindaco.🔗 Leggi su Baritoday.it
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