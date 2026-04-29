Inaugurato il sottopasso per ciclisti e mezzi agricoli | Un’opera che migliora il sistema viario trentino

Martedì 28 aprile 2026 è stato aperto al traffico il nuovo sottopasso situato sulla variante di Mori, lungo la Strada Statale 240. L’opera permette il passaggio di ciclisti e mezzi agricoli, contribuendo a migliorare la viabilità della zona. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e tecnici coinvolti nella realizzazione dell’intervento. La struttura si inserisce in un progetto volto a potenziare le connessioni tra le diverse aree della regione.

Si è tenuta martedì mattina, 28 aprile 2026, l’inaugurazione del nuovo sottopasso alla Strada Statale 240 sulla variante di Mori. All’evento hanno presenziato il vicepresidente e assessore allo sviluppo economico, lavoro, famiglia, università e ricerca Achille Spinelli, il sindaco di Mori Nicola.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Notizie correlate

Macerata, inaugurato il nuovo sottopasso di Via RomaTaglio del nastro in Via Roma a Macerata dove è stato inaugurato il nuovo sottopasso con la conseguente ripresa della circolazione in uno dei tratti...

Bergamo, inaugurato il nuovo sottopasso della stazione: la città ora è più smartBergamo, 15 aprile 2026 – È stato aperto oggi il sottopasso ciclopedonale della stazione di Bergamo, realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Mori, inaugurato il nuovo sottopasso sulla statale 240; Mori, apre il nuovo sottopasso alla Ss240: più sicurezza per mezzi agricoli e ciclisti; Fano, nuovo sottopasso all'Arzilla. Ora è più accessibile e sicuro; RIMINI: la Mappa dei Lavori Pubblici.

Mori, inaugurato il nuovo sottopasso alla Ss240Più sicurezza per mezzi agricoli e ciclisti: l’opera da due milioni di euro ripristina il collegamento tra Mori Vecchia e le campagne a sud della statale È stato ufficialmente inaugurato nella mattina ... ladigetto.it

Fano, inaugurato il nuovo sottopasso all’Arzilla. Il sindaco: «Migliore accessibilità e più sicurezza»FANO – Inaugurati stamane, venerdì 24 aprile 2026, i lavori di riqualificazione al sottopasso in via del Moletto, a Fano alla foce del torrente Arzilla. Realizzata una nuova rampa, messo in sicurezza ... centropagina.it

Stile TV. . Capaccio Paestum, inaugurato l'oratorio 'Il Faro' al Capoluogo - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com facebook

Internazionali d'Italia 2026, inaugurato il campo di tennis a piazza del Popolo ift.tt/4Z7dPa0 x.com