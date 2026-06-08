Inaugurato il nuovo parcheggio scuola-canoa club di Bosisio

Notizia in breve

Il Comune di Bosisio Parini ha aperto un nuovo parcheggio dietro la scuola secondaria “Karol Wojtyla”. La struttura, destinata a servire anche il Canoa Club locale, si trova nell’area alle spalle dell’istituto scolastico. La realizzazione del parcheggio è stata completata di recente e permette di aumentare i posti a disposizione nella zona. La gestione della struttura è affidata all’amministrazione comunale.