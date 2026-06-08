Inaugurato il nuovo parcheggio scuola-canoa club di Bosisio

Da leccotoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Comune di Bosisio Parini ha aperto un nuovo parcheggio dietro la scuola secondaria “Karol Wojtyla”. La struttura, destinata a servire anche il Canoa Club locale, si trova nell’area alle spalle dell’istituto scolastico. La realizzazione del parcheggio è stata completata di recente e permette di aumentare i posti a disposizione nella zona. La gestione della struttura è affidata all’amministrazione comunale.

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Inaugurato il nuovo parcheggio Scuola-Canoa Club Bosisio, realizzato dal Comune di Bosisio Parini nell’area situata alle spalle della scuola secondaria “Karol Wojtyla”. Alla cerimonia sono intervenuti il sindaco Paolo Gilardi, insieme ai rappresentanti dell’amministrazione, il presidente del. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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