Inaugurato il nuovo parcheggio di via Belvedere | 51 posti auto a servizio del quartiere

Oggi pomeriggio a Como è stato aperto un nuovo parcheggio pubblico in via Belvedere, situato nell’area che un tempo ospitava la Motorizzazione Civile. Il nuovo spazio offre 51 posti auto destinati a chi si sposta nel quartiere. L’inaugurazione ha visto la presenza di rappresentanti dell’amministrazione comunale e cittadini interessati. L’intervento ha completato i lavori di sistemazione dell’area, rendendola fruibile agli utenti.

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