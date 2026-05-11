Inaugurato il nuovo parcheggio di via Belvedere | 51 posti auto a servizio del quartiere
Oggi pomeriggio a Como è stato aperto un nuovo parcheggio pubblico in via Belvedere, situato nell’area che un tempo ospitava la Motorizzazione Civile. Il nuovo spazio offre 51 posti auto destinati a chi si sposta nel quartiere. L’inaugurazione ha visto la presenza di rappresentanti dell’amministrazione comunale e cittadini interessati. L’intervento ha completato i lavori di sistemazione dell’area, rendendola fruibile agli utenti.
È stato inaugurato oggi pomeriggio a Como il nuovo parcheggio pubblico di via Belvedere, realizzato nell’area dell’ex Motorizzazione Civile. Al taglio del nastro, avvenuto alle 14, hanno partecipato il sindaco Alessandro Rapinese, rappresentanti dell’amministrazione comunale e della società che.🔗 Leggi su Quicomo.it
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