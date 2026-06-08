Due nuovi sindaci sono stati eletti in Puglia, uno di Rifondazione Comunista e l’altro del Movimento 5 Stelle, in due comuni della regione. La vittoria arriva il giorno in cui si dimette la sindaca di Foggia, a causa di tensioni interne alla maggioranza. Uno dei neo-sindaci ha commentato la vittoria paragonandola a un risultato politico internazionale, facendo riferimento a figure di spicco in ambito culturale e politico.

Uno di Rifondazione Comunista, l'altro del Movimento Cinque Stelle. Nel giorno in cui perde la sindaca di Foggia, dimessasi per tensioni interne alla maggioranza, il campo largo conquista due paesi della Puglia con due candidati "radicali". Il ballottaggio delle amministrative consegna la guida del Comune di Molfetta a Manuel Minervini, eletto con il 67,47% dei voti, e quella di San Vito dei Normanni a Marco Ruggiero, con un successo al fotofinish. Entrambi vengono da partiti che rappresentano le ali "esterne" del centrosinistra. Minervini, addirittura, è un esponente di Rifondazione Comunista. Alla fine, come raccontato da Il Fatto... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - In Puglia neo-sindaci di Rifondazione e M5s. Acerbo: “Dopo Mamdani a New York, ecco Minervini a Molfetta”

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