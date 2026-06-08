A Molfetta, un candidato ha ottenuto la vittoria al ballottaggio nelle elezioni comunali, mentre a Tricase il sindaco uscente è stato riconfermato. Sono sei i Comuni pugliesi con un secondo turno ancora da definire, tra cui Trani, unico capoluogo di provincia coinvolto. Le urne si sono chiuse e i risultati ufficiali saranno comunicati nelle prossime ore.

Urne chiuse per il ballottaggio in Puglia: sei i Comuni in attesa di conoscere il nome del neo sindaco eletto al secondo turno, tra cui Trani che è l'unico capoluogo di provincia chiamato al voto in questa tornata. Complessivamente sono circa 182mila i cittadini chiamati ad esprimere la loro preferenza nei 203 seggi allestiti nelle varie città. Oltre che a Trani si vota a Molfetta (Bari), San Giovanni Rotondo (Foggia), San Vito dei Normanni (Brindisi), Casarano e Tricase (Lecce). 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Elezioni comunali Puglia, Minervini si impone a Molfetta. De Donno riconfermato a Tricase I nomi degli eletti

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