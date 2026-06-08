In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani Coop rilascia gli ultimi risultati della campagna Foresta Blu

A quasi due anni dall'inizio della campagna “Foresta Blu”, Coop ha diffuso i risultati del monitoraggio e della tutela delle praterie di Posidonia oceanica nei mari italiani. La campagna, avviata per proteggere e ripristinare gli habitat marini, ha raggiunto obiettivi che superano le previsioni iniziali, secondo i dati raccolti. La Giornata Mondiale degli Oceani ha accompagnato la pubblicazione di queste cifre, che evidenziano i progressi fatti nel corso del progetto.

A quasi due anni dall’avvio della campagna “Foresta Blu”, l’impegno di Coop per il monitoraggio, il ripristino e la protezione delle praterie di Posidonia oceanica nei mari italiani fa segnare traguardi eccezionali che superano le aspettative scientifiche. I dati emersi dagli ultimi monitoraggi. 🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

In occasione della Giornata Mondiale della Sindrome di Down è stata presentata la nuova campagna che spiega perché il linguaggio è davvero importanteIn occasione della Giornata Mondiale della Sindrome di Down è stata presentata una nuova campagna dedicata all'importanza del linguaggio.

Sperlonga celebra la Giornata mondiale degli oceani: tutti gli eventi in programma al portoIl Porto di Sperlonga ospita numerosi eventi in occasione della Giornata mondiale degli oceani, promossa dall’ONU.

Temi più discussi: Giornata Mondiale degli Oceani: dal 6 all’8 giugno, in largo Pertini, il Villaggio del mare aperto a grandi e piccoli per scoprire i segreti dell’ambiente marino e imparare a proteggerlo; Giornata Mondiale dell’Ambiente: prendersi cura dei più piccoli e del pianeta; Giornata mondiale dell’ambiente 2026; Presentate le iniziative per la quarta edizione della Giornata mondiale dell'ambiente.

È la Giornata mondiale della sicurezza alimentare: un’occasione per ricordare che gli alimenti possono trasmettere malattie se non vengono gestiti correttamente in ogni fase, prima e dopo il loro arrivo sulle nostre tavole. rpu.gl/ahKDg x.com

Felice Giornata Mondiale della Corsa a chi la celebra. Ecco un pezzo realizzato a inchiostro e marker che ho fornito per lo scenario Vigilante Justice di John H. Crowe nel libro Mortal Coils (1998) reddit

Giornata Mondiale degli Oceani: Per Ripensare il Nostro Rapporto con l’OceanoLa Giornata Mondiale degli Oceani invita a ripensare il rapporto sostenibile con gli oceani per tutelare biodiversità e futuro. Questo articolo esplora la Giornata Mondiale ... Leggi tutto ... msn.com

Giornata mondiale degli Oceani, Schillaci: Salute umana fortemente condizionata da quella dei mariLa Giornata Mondiale degli Oceani è nata nel 1992 durante il Summit della Terra a Rio de Janeiro ed è stata ufficialmente riconosciuta dalle Nazioni Unite nel 2009. Ogni anno, l’evento promuove la ... rainews.it