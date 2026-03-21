In occasione della Giornata Mondiale della Sindrome di Down è stata presentata una nuova campagna dedicata all'importanza del linguaggio. La sindrome di Down, nota anche come Trisomia 21, si verifica quando nelle cellule è presente un cromosoma in più nella coppia numero 21. La campagna mira a sensibilizzare sul ruolo delle parole nel favorire l’inclusione e la comprensione delle persone con questa condizione.

L a sindrome di Down, o Trisomia 21, è caratterizzata dalla presenza di un cromosoma in più, tre invece di due, nella coppia cromosomica numero 21 all’interno delle cellule. Proprio per questo è stato scelto il 21 marzo per celebrare la Giornata Mondiale sulla sindrome di Down, un’occasione per informare e sensibilizzare le persone e abbattere così il pregiudizio. Giornata mondiale sulla sindrome di Down: «Lasciateci vivere la nostra sessualità» X Leggi anche › Giornata della Sindrome di Down: promuovere l’autonomia e accettare la diversità Al via la campagna “JUST EVOLVE”. CoorDown lancia la campagna di sensibilizzazione internazionale “ JUST EVOLVE” per chiedere a ognuno di fare un salto culturale e di responsabilità: far diventare un lontano ricordo del passato le parole della disabilità usate per offendere. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In occasione della Giornata Mondiale della Sindrome di Down è stata presentata la nuova campagna che spiega perché il linguaggio è davvero importante

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