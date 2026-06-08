In Malatestiana nuove visite guidate a lume di candela | tornano i ' Notturnali'
La Biblioteca Malatestiana ripropone le visite guidate notturne a lume di candela, chiamate “Notturnali”. L’iniziativa, organizzata dalla Dmc dei Percorsi del Savio, consente ai visitatori di esplorare la sezione dedicata alla Memoria del Mondo. Le visite, che combinano elementi di spettacolo e scoperta, sono rivolte a chi desidera conoscere in modo diverso il patrimonio culturale custodito nella biblioteca. La ripresa delle attività si inserisce in un calendario di eventi culturali promossi dall’ente.
La Biblioteca Malatestiana apre nuovamente le porte ai “Notturnali”, le visite-spettacolo a lume di candela alla scoperta della Memoria del Mondo, organizzati dalla Dmc dei Percorsi del Savio. La prossima data è in programma martedì 9 giugno, con inizio alle ore 21. I partecipanti all'evento. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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