La Biblioteca Malatestiana a Cesena ha annunciato l’apertura serale degli spazi per le consuete visite guidate a lume di candela, conosciute come “Notturnali”. Le visite consentono di esplorare le sale storiche della biblioteca in un’atmosfera suggestiva, offrendo un’esperienza diversa rispetto agli orari diurni. Questa iniziativa si ripete periodicamente, attirando visitatori interessati a scoprire il patrimonio culturale in un contesto più intimo.

Gli spazi della maestosa Biblioteca Malatestiana si aprono ancora una volta per le ormai celebri visite guidate a lume di candela: i “Notturnali”. I tour guidati, organizzati dalla Dmc Percorsi del Savio, sono molto più di una semplice visita: rappresentano un viaggio nel tempo e nello spazio. Ad accogliere i visitatori sarà infatti Domenico Malatesta Novello ‘in persona’, che racconterà la storia della Biblioteca, suo prezioso dono alla città. Grazie a un coinvolgente gioco teatrale basato su suggestivi intrecci tra epoche diverse, l’attore-guida Paolo Summaria vestirà nuovamente i panni del signore di Cesena, accompagnando i partecipanti attraverso gli spazi illuminati dalla luce calda e soffusa delle candele. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Un viaggio a lume di candela nella storia cesenate: la Malatestiana apre ai "Notturnali"

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