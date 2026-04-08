In Malatestiana tornano i Notturnali le visite-spettacolo a lume di candela
I Notturnali, le visite-spettacolo che accompagnano tra i meandri della maestosa Biblioteca malatestiana, tornano per un nuovo appuntamento sabato 11 aprile alle ore 20.Nel corso della visita sarà possibile ammirare sotto una luce del tutto nuova questo gioiello unico al mondo, prima biblioteca. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Tempo di "Notturnali", in Malatestiana tornano le visite guidate a lume di candelaContinuano gli appuntamenti con i “Notturnali” alla Biblioteca Malatestiana, le visite-spettacolo a lume di candela alla scoperta della Memoria del...
La Malatestiana apre a nuova edizione dei "Notturnali", le visite guidate a lume di candelaCon l’avvio del nuovo anno tornano in città gli appuntamenti a lume di candela dei Notturnali alla Biblioteca Malatestiana, le visite-spettacolo...
Argomenti più discussi: Tornano i notturnali alla Malatestiana; CESENA: Notturnali alla Malatestiana, 11 aprile visita a lume di candela; La Malatestiana si illumina di notte: viaggio tra storia e suggestione a lume di candela; Malatestiana, impegno civile sul grande schermo.
Notturnali in Malatestiana: visita spettacolo a Cesena l’11 aprileScopri la Biblioteca Malatestiana di Cesena a lume di candela con Malatesta Novello. Sabato 11 aprile torna la visita-spettacolo I Notturnali. livingcesenatico.it
Buona Pasqua a tutti gli Amici e @fanpiùattivi della Rocca Malatestiana di #Fano - facebook.com facebook