In Italia cocaina e crack sono le sostanze più usate L’allarme nei dati dell’Osservatorio sulle Dipendenze di San Patrignano

Nel periodo tra maggio 2025 e aprile 2026, l’Osservatorio sulle Dipendenze di San Patrignano ha rilevato che cocaina e crack sono le sostanze più utilizzate in Italia. Dall’analisi dei nuovi ingressi in comunità, si evidenzia che queste droghe rappresentano la maggioranza dei casi di dipendenza segnalati. Nessun altro dato o dettaglio aggiuntivo viene fornito riguardo alle altre sostanze o alle provenienze delle persone coinvolte.

Cocaina e crack sono oggi le sostanze che più caratterizzano il fenomeno delle dipendenze in Italia. È la fotografia che arriva dall’ Osservatorio sulle Dipendenze 2026 di San Patrignano, basato sull’analisi dei nuovi ingressi in comunità tra maggio 2025 e aprile 2026. Nel periodo considerato sono state 622 le persone accolte, con una netta prevalenza maschile e un’età media di 34 anni. Il dato centrale è la diffusione delle sostanze stimolanti. Quasi tutti hanno avuto esperienza con la cocaina, mentre oltre sei su dieci persone dichiarano l’uso di crack. Anche la cannabis resta molto presente, mentre l’eroina è ormai nettamente ridimensionata. 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Italia.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Palermo, dentro il crack a Ballarò | Storie di umanità spezzata

Notizie e thread social correlati

Cocaina, mdma e il boom della ketamina: la mappa delle sostanze più usate a MilanoA Milano, tra cocaina, MDMA e ketamina, si nota un aumento nell’uso di queste sostanze, secondo uno studio sulle acque reflue cittadine.

Per le donne, il lavoro e lo stipendio sono ancora un problema di parità: i dati dell'Osservatorio BeHerSeconda edizione dell'Osservatorio BeHer di Birra Peroni, realizzato con la collaborazione di altri enti, analizza ancora le disparità di genere nel...

Temi più discussi: Cocaina e gioco d’azzardo: la metamorfosi delle dipendenze in Italia; San Patrignano inaugura 272 nuovi posti letto: Numeri crescenti, riceviamo 30 richieste di aiuto al giorno; Miele da sballo, 17enne a Napoli in coma: cos’è la cannabis wax al 90% di THC; Fentanyl, il punto Iss dopo i casi in Trentino: Dai cerotti usati dai malati terminali e masticati ai 'finti' farmaci, così arriva sul mercato. Attenzione alta, ma no emergenza.

Cresce il consumo di droga, e cresce anche San Patrignano: 282 nuovi alloggi contro l'emergenza dipendenzeI dati dell'Osservatorio della comunità riminese confermano la crescita di cocaina e crack. In aumento le richieste di aiuto, soprattutto tra i più giovani: Questo spazio è pensato per dar loro un fu ... avvenire.it

Cosa ti ha fatto perdere subito interesse per qualcuno a cui eri molto attratto? reddit

Droga e dipendenze in Italia nel 2024: cresce l’allarme sulla cocaina e sul gioco d’azzardo tra i più giovaniNel 2024 aumenta il peso della cocaina, con decessi al livello dell’eroina, mentre crescono dipendenze legate a gioco e tecnologia anche e soprattutto tra i più giovani. La cannabis resta la sostanza ... fanpage.it