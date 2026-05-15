Seconda edizione dell'Osservatorio BeHer di Birra Peroni, realizzato con la collaborazione di altri enti, analizza ancora le disparità di genere nel mondo del lavoro e degli stipendi femminili. I dati raccolti mostrano che, nonostante i progressi, le donne continuano a incontrare difficoltà nel raggiungere una parità salariale rispetto agli uomini. Lo studio fornisce numeri aggiornati sulle differenze di retribuzione e sulle condizioni lavorative delle donne, evidenziando come queste tematiche siano ancora attuali nel panorama lavorativo italiano.

Il Gender Equality Index ci dice che in Europa l'Italia è ancora al dodicesimo posto nella classifica per l'uguaglianza di genere, soprattutto per quanto riguarda il mondo del lavoro, dove il nostro Paese mostra di essere particolarmente in sofferenza se paragonato al resto dell'Unione Europea, con 8.3 punti in meno rispetto alla media complessiva. Un quadro che purtroppo viene restituito anche dai dati raccolti dalla nuova edizione dell'Osservatorio BeHer di Birra Peroni che, in collaborazione con Ipsos, ha provato ad analizzare l'incidenza degli stereotipi di genere in Italia. Il primo dato, positivo, è quello... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Per le donne, il lavoro e lo stipendio sono ancora un problema di parità: i dati dell'Osservatorio BeHer

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Perché le DONNE GUADAGNANO MENO degli uomini

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