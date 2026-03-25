A Milano, tra cocaina, MDMA e ketamina, si nota un aumento nell’uso di queste sostanze, secondo uno studio sulle acque reflue cittadine. La rilevazione delle sostanze nelle fogne permette di comprendere quali droghe siano più consumate nel territorio e in quali quantità. I dati raccolti forniscono un quadro preciso delle abitudini di consumo legate alle sostanze stupefacenti nella metropoli.

Se volete sapere cosa succede davvero in una metropoli, guardate nelle sue fogne. Non è un modo di dire, ma la base scientifica dello studio epidemiologico delle acque reflue. L’ultimo rapporto dell’Euda (Agenzia dell’Ue sulle droghe), realizzato in collaborazione con il gruppo Score e l’Istituto Mario Negri di Milano, ha analizzato i residui di sostanze stupefacenti nei depuratori di 115 città europee in 25 Paesi. E i dati su Milano offrono uno spaccato preciso della ‘Milano da bere’ (e non solo).Aumenta ketamina e cocainaIl rapporto si chiama Wastewateranalysis and drugs. I dati, a livello generale, hanno evidenziato un marcato calo delle tracce di mdma (una sostanza sintetica che agisce come stimolante e allucinogeno) nelle città partecipanti, ma non in tutte, e forti aumenti di ketamina e cocaina. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Cocaina, mdma e il boom della ketamina: la mappa delle sostanze più usate a Milano

Articoli correlati

Arrestato per droga il rapper Malacarne a Milano: addosso cocaina e hashish, in casa ketamina, mdma e ossicodoneEmilio Finzio, il rapper conosciuto come Malacarne o "Don Mala", è stato arrestato il 12 febbraio in viale Monza a Milano per droga.

Ketamina, Mdma, cocaina, cocaina rosa: due spacciatrici messinesi arrestate in discoteca a CataniaKetamina, Mdma, cocaina, cocaina rosa: avevano dosi di queste droghe due spacciatrici, rispettivamente di 26 e 27 anni, residenti nella provincia di...

Approfondimenti e contenuti su Cocaina mdma e il boom della ketamina...

Temi più discussi: Droghe, quali vengono consumate di più in Europa? Il rapporto; Più cocaina e ketamina, meno mdma: come cambia lo sballo in Europa; Droghe. L’analisi delle acque reflue in Europa: giù l’Mdma (-16%), crescono cocaina (+22%) e ketamina (+41%); In aumento cocaina e ketamina: la droga mappata nelle acque reflue.

Dalla indagine europea sulle sostanze illecite risultano in aumento cocaina e ketaminaLe acque reflue delle città raccontano storie precise sulla vita notturna ed i comportamenti a rischio. Anche in Italia, dove Milano e Bolzano sono le città monitorate, la cocaina cresce e la ketamina ... ilpiacenza.it

Droga, cala Mdma e salgono coca e ketamina: il trend dello sballo in Europa da reti fognarie di 115 cittàMilano, 18 mar. (Adnkronos Salute) - Cala l'Mdma (ma non a Milano dove l'utilizzo resta costante), aumentano significativamente la cocaina e ... notizie.tiscali.it

Caffeina, antidolorifici e persino cocaina: lo studio shock sugli squali delle Bahamas rivela l'impatto dell'inquinamento umano - facebook.com facebook

Squali positivi a cocaina e caffeina alle Bahamas x.com