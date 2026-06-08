In un nuovo film, l’attore principale interpreta un uomo rimasto solo con il suo cane in Alaska, affrontando la natura selvaggia. La produzione è diretta da un regista noto per film d’azione e drammi intensi. La storia si concentra sulla lotta per la sopravvivenza in un ambiente ostile, senza altri personaggi principali coinvolti. La pellicola si svolge prevalentemente in ambienti naturali e selvaggi, con scene che mostrano la lotta tra uomo, animale e natura.

David Ayer, noto per il suo lavoro su film tosti come Training Day, Fast and Furious ed End of Watch - Tolleranza zero, si è sentito dire che i suoi film sono "film di ragazze per ragazzi", e non sta facendo nulla per evitare quell'etichetta con Heart of the Beast, che Ayer vede come una storia di grande amore tra un ex soldato (Brad Pitt) e il suo cane da guerra. Scritto da Cameron Alexander e diretto da Ayer, il dramma di sopravvivenza - che negli States sarà distribuito da Paramount il 25 settembre 2026 - vede Pitt nei panni di James Belmont, un veterano delle Forze Speciali dell'Esercito che da 30 anni si reca nelle terre selvagge dell'Alaska con il suo compagno di servizio Odin. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - In Heart of the Beast Brad Pitt sarà solo con il suo cane contro la natura selvaggia dell'Alaska

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Heart of the Beast (2026) - Brad Pitt, J. K. Simmons, Anna Lambe | The Wilderness Hunts Back

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