Maddox Jolie-Pitt, figlio maggiore di Brad Pitt e Angelina Jolie, ha depositato i documenti legali per cambiare ufficialmente il proprio cognome, eliminando completamente “Pitt” e diventando semplicemente Maddox Chivan Jolie. La richiesta formale rappresenta un passaggio definitivo dopo che il giovane aveva già iniziato a utilizzare professionalmente solo il cognome materno. La decisione di Maddox, scrive il sito TMZ, non arriva del tutto inaspettata. Nei mesi scorsi aveva infatti scelto di farsi accreditare come Maddox Jolie nel film Couture diretto da sua madre, dove ha lavorato come assistente alla regia. Quella scelta professionale ora diventa una modifica anagrafica ufficiale, in attesa dell’approvazione da parte del tribunale. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Brad Pitt, anche un quarto figlio prende le distanze: Maddox vuole cancellare il suo cognome

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

HO FATTO PIANGERE MIO FIGLIO SU STEAL A BRAIN ROT

Notizie e thread social correlati

Zahara Jolie si laurea senza Brad Pitt e cancella ancora il suo cognome. Papà intanto era a Los Angeles con Ines de Ramon...Zahara Jolie si è laureata allo Spelman College di Atlanta senza la presenza del padre e ha deciso di non usare più il suo cognome.

La figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt si è laureata senza il cognome del padreDopo quasi un decennio dalla separazione tra due attori molto noti, la loro figlia si è laureata senza utilizzare il cognome del padre.

Temi più discussi: Se anche Brad Pitt sfida la tua banca: la rivoluzione pop di Trade Republic; Non basta essere Brad Pitt per vendere una crema; Brad Pitt e Trade Republic: perché la star di Hollywood è perfetta per il pubblico della finanza; Brad Pitt è il nuovo volto di Trade Republic anche in Italia.

Allora premetto che a me in generale i biondi non piacciono, a meno che tu non sia Brad Pitt in Vi presento Joe black o in Troy, però lui onestamente mille volte meglio biondo (forse consiglio solo un buon antigiallo!) che naturale! Siete d'accordo? x.com

Trade Republic: 300.000 nuovi clienti al mese e l'effetto Brad Pitt reddit

Ad Astra con Brad Pitt, il raro caso di un film allungato dallo studio, quando il regista lo voleva più cortoNella stragrande maggioranza dei casi, gli studios intervengono sul montato di un regista per sfoltirlo. A James Gray è capitato il contrario, la sua ideale Director's Cut sarebbe più breve. comingsoon.it

Chi è Knox Leon Jolie-Pitt, figlio di Angelina Jolie e Brad Pitt: età, gemella Vivienne e la somiglianza che fa impazzire i fanKnox Leon Jolie-Pitt è uno dei figli più giovani di Angelina Jolie e Brad Pitt, e negli ultimi mesi il suo nome è tornato a far parlare parecchio. Il motivo? Una somiglianza con il padre che, secondo ... alphabetcity.it